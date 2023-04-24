Віце-спікер парламенту Угорщини: Україні потрібен дозвіл РФ, щоб вступити до НАТО

Віцеспікерка парламенту Угорщини Дора Дуро заявила про те, що Україна нібито повинна "отримати дозвіл" Росії щодо вступу до НАТО.﻿ Про це, з посиланням на слова віцеспікерка парламенту Угорщини Дори Дуро в інтерв'ю російському виданню "Известия", пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Як пояснила представниця крайньої правої угорської партії "Наша Батьківщина", "схвалення" з боку Росії дозволить Україні нібито вступити до НАТО без великих безпекових ризиків. Також вона відзначила, що "ми (Угорщина, - ред.) не бачимо жодних обставин, які б дозволили нам підтримати розширення НАТО за рахунок України".

"Доки кордони України оспорюються і триває збройний конфлікт, навіть власні правила НАТО виключають приєднання Києва до Альянсу... Без ризику початку війни вступ України можливий лише в тому випадку, якщо Росія схвалить це у вигляді певної угоди" , - заявила вона.

Зокрема Дуро розкритикувала Україну через нібито "утиски" національних меншин.