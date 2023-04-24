Курт Волкер: Путін справді має проблеми зі здоров'ям

Російський диктатор Володимир Путін справді хворий, заявив колишній постійний представник США при НАТО і колишній спеціальний представник уряду США по Україні Курт Волкер в інтерв'ю британському таблоїду Daily Express, повідомляє Новое время.

Daily Express зазначає, що Волкер неодноразово був присутній на зустрічах із Путіним на посаді спецпредставника США при НАТО в 2008—2009 роках.

"Я справді вважаю, що він має певні проблеми зі здоров'ям. Мені особливо запам'яталося, як він сидів під пледом на параді [ймовірно, йдеться про 9 травня] минулого року... Це не людина, яка сиділа на коні з голим торсом. Минулого року в нього явно були і, напевно, продовжуються проблеми зі здоров'ям" , — сказав американський дипломат.

В інтерв'ю Волкер також заявив, що у глави кремлівського режиму «очевидно геноцидний спосіб мислення», і той не має наміру припиняти війну, бо вважає, що «може перемогти».

"Це означає, що він має бути переможений військовим шляхом. Якщо це станеться, я вважаю, що це загрожує його становищу в Росії" , — додав він.

На думку дипломата, «у разі поразки він [Путін] знищить свою країну, і навряд чи він це переживе».

Керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов раніше казав, що Путін хворий на рак, а також має ще кілька тяжких хвороб. Однак, за його словами, «сподіватися на те, що Путін завтра помре, не варто».﻿