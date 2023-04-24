Зеленський: Україна звільнила з полону за час великої війни понад 2 тисячі людей

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з полону було звільнено понад 2 тисячі людей, з яких 140 — мирні жителі, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Естонії Кая Каллас.

"За цей час ми звільнили з полону 2238 осіб… З цих 2238 — 140 осіб це цивільні. Працюємо над звільненням як військових, так і цивільних" , — наголосив глава держави.

Як повідомлялось, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що російські окупанти утримують в полоні понад 20 тис. цивільних українців.