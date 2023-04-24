Литва висловила Китаю протест через заяву посла про пострадянські країни

Влада Литви викликала повіреного у справах посольства Китаю у Вільнюсі Цю Байхуа в МЗС. Йому висловили рішучий протест проти позиції, висловленої послом Китаю у Франції, згідно з якою так звані "країни колишнього Радянського Союзу" не мають фактичного статусу в міжнародному праві, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Литви.

МЗС Литви наголосило, що три країни Балтії були незаконно окуповані.

"Закон не може народитися з беззаконня - це принцип міжнародного права, згідно з яким закінчення незаконної радянської окупації означає продовження існування балтійської державності" , - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що коментар китайського посла є спотворенням історії країн Балтії та інших держав.

"Він також суперечить положенням Спільного комюніке про встановлення дипломатичних відносин між Китайською Народною Республікою та Литовською Республікою, підписаного 14 вересня 1991 року" , - йдеться в повідомленні.

При цьому в протесті Міністерства закордонних справ Литви також наголошується, що постановка послом Китаю питання про приналежність Криму до України неприйнятна.

"У 1991 році вся міжнародна спільнота, включно з Китайською Народною Республікою, міжнародно визнала Україну з Кримом як її невід'ємну частину. Крим є і завжди буде частиною України" , - підкреслили в МЗС.

Нагадаємо, посол Китаю у Франції Лу Шайє поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських республік. Також він заявив, що Крим був "російський спочатку".

Висловлювання китайського дипломата піддали різкій критиці в Європі та Україні. Після розголосу в Китаї видалили скандальне інтерв'ю та наголосили, що поважають суверенітет усіх країн.

При цьому в МЗС Франції та країн Балтії викликали послів Китаю, аби пояснили позицію Пекіна.