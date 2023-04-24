Прем'єрка Естонії Кая Каллас приїхала в Житомир

В Україну в понеділок, 24 квітня, прибула прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас, повідомляє Новое время.

Президент України Володимир Зеленський подякував пані прем'єру та естонському народу за підтримку української оборони і наголосив, що в перерахунку на душу населення допомога Естонії — одна з найбільших у світі.

"Якби кожен із лідерів та кожна з держав так само сумлінно ставилися до захисту нашої спільної свободи на континенті, агресія Росії уже б зазнала очевидної поразки" , — заявив глава української держави під час спільного брифінгу з Каллас у Житомирі.

Зеленський відзначив рішення Естонії передати Україні всі свої гаубиці 122-го і 155-го калібрів, а також ініціативу щодо спільної закупівлі артилерійських боєприпасів для України країнами ЄС. Каллас заявила, що Естонія минулого тижня ухвалила рішення відправити в Україну артилерійські снаряди, і висловила сподівання, що найближчим часом так само вчинять інші країни ЄС.

Президент обговорив з прем'єркою Естонії посилення можливостей України на фронті, політичну співпрацю і рух України до ЄС та НАТО, а також відбудову України. Зеленський нагадав, що Естонія — перша країна, яка вже розпочала практичну відбудову українського регіону — Житомирської області. Він вручив Каллас орден князя Ярослава Мудрого II ступеня.

"Свобода має подолати тиранію — це наше спільне завдання і наш фокус номер один" , — наголосила прем'єрка Естонії та заявила, що її країна вірить у перемогу України.

Каллас також підтримала притягнення до відповідальності російського режиму і виконавців злочину агресії проти України.