У Міноборони розповіли про тактику окупантів у боях за Бахмут

В Бахмуті Донецької області російські окупанти використовують так звану "сирійську тактику", яка передбачає знищення цивільної забудови, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

"На Бахмутському напрямку агресор зосередив основні зусилля та намагається витісняти наші підрозділи з позицій у Бахмуті. Використовуючи так звану "сирійську тактику" тотальної руйнації будівель і споруди, ворог подекуди має просування за рахунок знищених об‘єктів" , — зазначила вона.

Маляр підкреслила, що українські військові "здійснюють активні штурмові дії та не дають ворогу взяти місто під контроль". Крім того російські окупанти постійно штурмують передмістя Бахмута.

Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може відмовитися від утримання Бахмута, бо його захоплення може відкрити Росії плацдарм для наступу на інші великі міста регіону — Краматорськ і Слов’янськ