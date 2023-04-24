Шмигаль цього тижня відвідає Рим: зустрінеться з Папою Римським

У середу, 26 квітня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відвідає італійську столицю з робочим візитом, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє ANSA.

Глава українського уряду візьме участь у двосторонній конференції з відновлення України в конгрес-центрі Palazzo dei Congressi в Римі та виступить із висновками разом із прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні.

Крім того, 27 квітня Шмигаль зустрінеться з Папою Римським Франциском в Апостольському палаці.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Італії Антоніо Таяні заявив, що Італія продовжить надавати підтримку Україні, у тому числі представивши план реконструкції країни наприкінці квітня.

Крім того, міністр інфраструктури та транспорту Італії Маттео Сальвіні заявив, що Рим готовий брати участь у відновленні України після завершення війни.

Додамо, що наприкінці квітня в Італії відбудеться конференція з відновлення України.