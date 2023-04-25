Байден офіційно оголосив про участь у виборах 2024 року

Президент США Джо Байден висуне свою кандидатуру на наступні вибори глави держави, які відбудуться у 2024 році. Про це він офіційно повідомив у Twtter, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

"У кожного покоління буває момент, коли йому доводиться відстоювати демократію. Відстоювати свої основні свободи. Я вірю, що це наше. Ось чому я балотуюсь на переобрання президентом Сполучених Штатів" , – сказав Байден.

Супроводжувальне повідомлення почалося з кадрів штурму Капітолію та мітингів активістів за права абортів біля Верховного суду США.

"Питання, яке стоїть перед нами, полягає в тому, чи буде у нас більше свободи в наступні роки чи менше. Більше чи менше прав. Я знаю, яку хочу отримати відповідь, і я думаю, що ви теж знаєте. Зараз не час заспокоюватися" " , - сказав президент США у ролику.

Усього generation has moment, де вони мають had to stand up for democracy. До stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.



Те, що я ходьба за перехід як President of the United States. Join us. Let's finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly - Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023

За даними The New York Times, Байден уже планує проведення майбутньої передвиборчої кампанії. Однак вона полягатиме в тому, щоб запобігти поверненню до влади Дональда Трампа.

У виданні вважають, що повторна спроба Байдена зайняти президентське крісло буде досить складною. Йому необхідно як відстояти свої погляди, так і протидіяти Трампу.

Очікується, що Байден також запросить до Вашингтона "фінансові донори" його кампанії. Там буде проведено своєрідний фінансовий саміт, який розпочне гонку. Попередньо зустріч відбудеться у п'ятницю.

Після цього Байден наймає персонал, який зможе працювати поза межами Білого дому: керівника кампанії, помічників з комунікацій, керівників кампаній штату, опитувальників, фінансових менеджерів, волонтерів тощо.