ISW: Пригожин повернув собі прихильність Кремля

Наявність повноважень у Євгена Пригожина щодо підрозділів, які підпорядковуються Міністерству оборони РФ, говорить про те, що засновник ПВК "Вагнер" зміг повернути собі деяку прихильність Кремля, переконані аналітики Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Євген Пригожин "почав інформаційну операцію з підриву довіри до російських приватних військових формувань, пов'язаних з державою", вважають експерти інституту.

Зокрема, йдеться у звіті, Пригожин заявив, що відвідав позиції підрозділів "Потік" і "Олександр Невський". Їх Пригожин охарактеризував як "мікро-ПВК". 24 квітня засновник "Вагнера" різко розкритикував поганий стан цих підрозділів.

В інституті зазначили, що, згідно з відкритими даними, батальйон "Потік" є одним із трьох добровольчих загонів держкомпанії "Газпром". Батальйон також є аналогом Російського державного бойового резерву ("БАРС"). Батальйон "Потік" підпорядковується ПВК "Редут" Міноборони РФ.

"Пригожин заявив, що ці підрозділи мають прикривати фланги "Вагнера", і запитав, як ці підрозділи можуть вести бойові дії, якщо в них немає належного постачання та озброєння. Пригожин також розкритикував загальне поширення подібних ПВК, що, ймовірно, свідчить про те, що він розглядає ці нові структури як конкурентів "Вагнера" , – повідомляється у звіті.

Заяви Пригожина, підсумовує ISW, вказують на те, що "Вагнер" має повноваження щодо підрозділів, які належать російському МО, що, у свою чергу, свідчить про те, що Пригожин повернув собі деяку прихильність Кремля.