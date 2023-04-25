ЗСУ за добу знищили 690 загарбників та 5 танків - Генштаб
За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у війні проти України вже втратила 187 770 окупантів, 3 688 танків і 2 863 артилерійські системи.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 187 770 (+690) осіб ліквідовано,
- танків - 3688 (+5) од.
- бойових броньованих машин – 7 151 (+12) од.,
- артилерійських систем – 2 863 (+14) од.,
- РСЗВ – 539 (+0) од.,
- засобів ППО – 291 (+2) од.,
- літаків – 308 (+0) од.,
- вертольотів – 294 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2437 (+24) од.,
- крилатих ракет - 911 (+0) од.,
- кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 784 (+31) од.,
- спеціальної техніки – 345 (+6) од.
Дані уточнюються.