ЗСУ мають незначні успіхи на південь від Кремінної – ISW

Збройні сили України домоглися незначних успіхів на південь від м. Кремінна станом на 24 квітня і завдають ударів по російських вузлах тилового забезпечення на тимчасово окупованій території Луганської області.﻿ Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

"Геолокаційні кадри, розміщені 24 квітня, показують, що українські сили домоглися незначних успіхів на північний схід від Верхньокам'янського (18 км на південь від Кремінної) і на південний схід від Білогорівки (12 км на південь від Кремінної) у невстановлені дати" , - йдеться в повідомленні Інституту.

Також повідомляється, що українські сили продовжують завдавати ударів по російських логістичних вузлах у тилових районах Луганської області.

За даними ISW, 23 і 24 квітня російські сили продовжували наземні атаки в Бахмуті та його околицях, але не домоглися якихось підтверджених територіальних успіхів у місті.