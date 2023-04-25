ЄС виділив Україні 1,5 млрд євро допомоги в рамках макрофіну

ЄС виділив Україні 1,5 млрд євро допомоги в рамках макрофіну
Фото: Рixabay

Європейський союз, в рамках щорічного пакета макрофінансової допомоги Україні, надав ще 1,5 мільярда євро (1,61 млрд доларів).﻿ Про це, з посиланням на Twitter-акаунт президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

"Ми продовжимо допомагати Україні протистояти російській агресії, підтримувати роботу її інституцій та інфраструктури, а також проводити важливі реформи", - пише президент Єврокомісії.

Нагадаємо, 20 березня країни-члени ЄС погодили план, згідно з яким Україні пообіцяли передати 1 млн снарядів за рік. Пізніше Рада Євросоюзу затвердила допомогу у розмірі 1 мільярда євро, яка піде на відшкодування витрат через передачу Україні боєприпасів.

Як стверджує неназваний офіційний представник ЄС, союз вже дуже близький до замовлення боєприпасів для нашої країни.

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