Солдати РФ використовують смартфони з координатами позицій ЗСУ - Сирський

Командувач східного угруповання ЗСУ генерал Олександр Сирський повідомив, що командири російських штурмових груп у Бахмуті використовують смартфони зі спеціальним програмним забезпеченням "Alpine Quest GPS", повідомляє Українська правда.

"Командири штурмових груп використовують смартфони зі спеціальним програмним забезпеченням "Alpine Quest GPS", в якій нанесені координати позицій наших вогневих засобів, об'єкти атаки, маршрути висування до них, а також завдання сусідніх підрозділів" , - заявив генерал.

За його словами, у кожній російській бригаді на основі мотострілецьких рот, посилених танками, вогнеметними, мінометними та протитанковими підрозділами, сформовано окремі штурмові загони "Шторм", призначені для відновлення втрачених позицій.

Так, ворог активно застосовує танкові та артилерійські підрозділи, завдає потужного вогневого ураження нашим військам, руйнує позиції, після чого переходять в атаку штурмові підрозділи.

Під час штурмових дій окупанти обов'язково застосовують БпЛА, завдяки чому противник коригує вогонь артилерії, а командир групи має можливість ефективно керувати підлеглим особовим складом.

У міських умовах, зазначив Сирський, противник застосовує тривалі артобстріли.