Кабмін хоче покрити борги з комуналки репараціями з РФ

Кабінет міністрів подав до Верховної ради законопроект щодо особливостей надання деяких послуг у сфері енергетики та комунальних послуг в умовах воєнного стану. Збитки підприємств компенсують репараціями з Росії, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Згідно із законопроектом №9236, компенсація збитків підприємств на території, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ, здійснюється за рахунок коштів від відшкодування Російською Федерацією матеріальної шкоди, заподіяної внаслідок тимчасової окупації державі Україна.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, підприємства цілодобово забезпечують надання послуг на таких територіях, однак не отримують за них оплату та відповідно - несуть збитки.

"За таких обставин нарахування плати за житлово-комунальні послуги здійснюється та рахунки на їх оплату виставляються законним власникам приміщень, примусово виселеним російськими окупантами, які фактично споживають ці послуги" , - йдеться в документі.

Законопроектом пропонується надали Кабінету міністрів повноваження з визначення особливостей господарської діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг та порядок компенсації збитків, отриманих на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, український уряд готує законопроект про правовий режим деокупованих територій, де будуть описані всі можливі напрямки.