ВООЗ близька до оголошення про закінчення пандемії COVID-19, - вірусолог

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) нібито близька до того, щоб оголосити про закінчення пандемії коронавірусу. Оскільки після низки мутацій він вже не становить такої небезпеки.﻿ Про це, з посиланням на заяву вірусолога, президента Італійської агенції з ліків (Aifa) Джорджо Палу в інтерв'ю Corriere della Sera, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Потрібно оголосити кінець пандемії. Я вважаю, що Всесвітня організація охорони здоров’я близька до цього, але затримка пов’язана із залишком обережності" , - заявив Палу.

Він зазначив, що циркулюючий штам "Арктур" часто стає причиною застуди та кон'юнктивіту у дітей.

"Він має дуже короткий інкубаційний період, два дні порівняно з початковими 7-8, що прискорює його передачу, але при цьому вірус зупиняється у верхніх дихальних шляхах, не проникаючи в легені, завдяки чому захворювання протікає у легкій чи безсимптомній формі" , - розповів Палу.

За словами вірусолога, необхідність вакцинуватися зберігається лише для груп ризику, у тому числі людей похилого віку.

"Чекаємо на офіційний сигнал про закінчення (пандемії COVID-19 - ред.). Звичайно, ми живемо в контексті, який з вірусологічного погляду, безперечно, є постпандемічним. Дані про смертність, захворюваність, італійські та міжнародні госпіталізації, які постійно знижуються, також говорять про це" , - додав Палу.

Нагадаємо, як раніше заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус, організація до кінця 2023 року зможе оголосити про завершення пандемії COVID-19 у світі.