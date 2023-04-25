У вівторок, 25 квітня, Швеція оголосила персонами нон грата 5 російських дипломатів, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява міністра закордонних справ Швеції Тобіаса Більстрема, яку приводить SVT.

"Їхня діяльність на нашій території була несумісна з їхнім дипломатичним статусом" , - сказав міністр.

Про це оголосили наступного дня після того, як представники різних ЗМІ опублікували черговий епізод розслідування "Війна тіней" про російські розвідувальні операції у скандинавському регіоні. Серед іншого, там йшлося і про російських розвідників у Швеції.

"Швеція сьогодні викликала посла Росії Віктора Татаринцева та повідомила йому, що п'ятьом співробітникам посольства було запропоновано залишити країну, оскільки їхня діяльність несумісна з Віденською конвенцією про дипломатичні відносини" , - додав Більстрем.

Нагадаємо, що Німеччина прийняла рішення про масове видворення російських дипломатів з країни.

Норвегія оголосила персонами нон грата 15 російських дипломатів. Їх висилаються з країни через шпигунство.