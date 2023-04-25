У ПАР хочуть вийти з Міжнародного кримінального суду після ордера на арешт Путіна

Президент Південноафриканської республіки Сиріл Рамафоса заявив, що керівна партія Африканський національний конгрес (АНК) вирішила, що ПАР повинна вийти з Міжнародного кримінального суду (МКС), який минулого місяця видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Al Jazeera.

Ордер на арешт Путіна в березні означає, що Преторія, яка цього року прийматиме саміт блоку БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка), повинна буде затримати його після прибуття.

"Так, правляча партія... прийняла рішення про те, що буде розумно, якщо ПАР вийде з МКС" , – сказав Рамафоса під час пресконференції, яку він провів разом з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо.

Рамафоса сказав, що рішення, яке було прийнято після засідання АНК на вихідних, було прийнято "значною мірою" через "несправедливе ставлення" суду до певних країн.

"Ми хотіли б, щоб це питання несправедливого ставлення було належним чином обговорено, але тим часом правляча партія вирішила, що має бути вихід" , – сказав він.

Щодо того, чи заарештує ПАР Путіна, Рамафоса сказав, що "це питання розглядається".

ПАР відмовилася засудити вторгнення РФ в Україну, яке значною мірою ізолювало Москву на міжнародній арені, заявивши, що хоче залишатися нейтральною і віддає перевагу діалогу для припинення війни.

Це не перша спроба ПАР вийти з МКС. Вона намагалася зробити це в 2016 році після суперечки, що виникла роком раніше, коли тодішній президент Судану Омар аль-Башир відвідав країну на саміті Африканського союзу. ПАР відмовилась заарештувати його, незважаючи на те, що МКС видав ордер на арешт аль-Башира за підозрою у скоєнні воєнних злочинів.

Напередодні прессекретар президента Росії Дмитрій Пєсков повідомив, що в Кремлі отримали запрошення для Владіміра Путіна відвідати саміт держав-членів БРІКС, який відбудеться в серпні в ПАР.

У березні МКС видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна, вважаючи його винним у незаконній депортації тисяч дітей з України. Видача ордера означає, що Путіна можуть заарештувати, якщо він поїде до будь-якої країни-члена Міжнародного кримінального суду.

Раніше в адміністрації угорського прем'єра Віктора Орбана заявили, що не будуть заарештовувати російського лідера, якби той приїхав в країну, попри ордер, виданий Міжнародним кримінальним судом.