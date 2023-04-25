"Фортеця Бахмут": прикордонники відбили напад на опорний пункт

У Бахмуті Донецької області прикордонники "мінусують" живу силу загарбників у ближніх боях та діють на випередження, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Державна прикордонна служба.

"Сили оборони України, серед яких військовослужбовці Держприкордонслужби, титанічними зусиллями зупиняють навалу російсько-окупаційних військ на місто-фортецю Бахмут".

Зокрема напередодні вранці десяток загарбників спробували захопити опорний пункт прикордонників: бійці ДПСУ відбили ворожий напад.

У повідомленні ДПСУ конкретизується, що вранці понеділка у міській забудові Бахмута підрозділ прикордонників вів бій з окупантами за одну із позицій. Десяток загарбників спробували штурмом захопити опорний пункт прикордонників. Бійці Держприкордонслужби зустріли атакувальників щільним вогнем зі стрілецької зброї й у ближньому бою відбили напад загарбників.

В іншому секторі оборони міста прикордонники-мінометники запобігли атаці ворожих сил. Раптовий вогневий наліт вразив групу піхоти противника на марші до лінії зіткнення. Декілька осколково-фугасних мін вибухнули біля окупантів, у результаті чого більшість з них отримали поранення. Тож спроба атаки провалилась, не розпочавшись.

Загалом прикордонні підрозділи вогневим ураженням знешкодили 10 осіб: 1 окупанта вбито, ще 9 поранено.