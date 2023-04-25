Україна введе санкції проти Ірану: Кабмін вніс пропозицію в РНБО

Кабінет міністрів України направив на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування секторальних санкцій щодо Ірану, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Кабінет міністрів України.

Як вважають в уряді, попередні обмеження щодо осіб і компаній, безпосередньо причетних до постачання зброї Росії, не були сприйняті Іраном як серйозне попередження. У зв'язку з цим Кабмін вирішив посилити санкції.

"Даємо старт секторальним санкціям проти Ірану. Попередні обмеження, запроваджені Україною та нашими партнерами щодо осіб та компаній, безпосередньо причетних до постачання зброї Росії, на жаль, не були сприйняті, як серйозне попередження. Що ж - ми посилимо наші аргументи. Також працюватимемо над тим, щоб до таких жорстких рішень долучилося якомога більше країн світу. Агресія проти України не залишиться непокараною. Точно так не залишиться непокараною допомога агресору, - заявила міністр економіки Юлія Свириденко.

Згідно з пропозиціями Кабміну, санкції буде запроваджено терміном на 50 років та міститимуть:

запобігання виведенню капіталів резидентами Ірану за межі України;

заборону на передання резидентам Ірану технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;

заборону на інвестиції до Ірану і на користь резидентів країни;

призупинення обслуговування електронних платіжних засобів (зокрема, переказів, здійснення розрахунків і видачі готівки), емітованих резидентами Ірану;

заборону реєстрації Національним банком України міжнародної платіжної системи, яка бере участь у переказі коштів;

заборону реєстрації резидентами Ірану міжнародних платіжних систем.

Нагадаємо, що у середу, 19 квітня, Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти компаній, які допомагали постачати Ірану електроніку для безпілотників.

В понеділок, 27 березня, Канада запровадила десятий пакет санкцій проти Ірану. Під обмеження потрапили виробники безпілотників та балістичних ракет.

Парламент Ірану схвалив пропозиції до зміни закону щодо посилення покарання для тих, хто вчинив насильство щодо жінок.