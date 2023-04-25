Кіпр не захищатиме тих, хто намагається обійти санкції проти Росії

Президент Кіпру Нікос Христодулідес заявив, що влада країни не потуратиме людям, які намагатимуться обійти європейські або американські санкції проти Росії, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Euronews.

Христодулідес у вівторок провів засідання, присвячене питанню санкцій, і сказав, що мета всіх, хто брав у ньому участь, є спільною, тобто "ми зробимо все можливе, щоб не дозволити нікому заплямувати ім'я нашої країни".

Президент Кіпру зазначив, що до цього питання треба підходити як до можливості "раз і назавжди поставити крапку в цьому конкретному питанні. Ми не можемо продовжувати розмови".

На запитання, чи отримує уряд Кіпру інформацію від США і Великої Британії, Христодулідес відповів, що "коли буде щось більше, будьте впевнені, що я вас проінформую".

Він заявив, що зустріч надала можливість обмінятися думками з Асоціацією адвокатів Комісією з ринку капіталу та Асоціацією бухгалтерів, і "ми всі згодні з тим, що не дозволимо нікому заплямувати ім'я нашої країни".

Президент сказав, що держава, уряд і приватний сектор дуже страждають від подібних ситуацій.

"Тому ми готові, як тільки матимемо всі докази, зробити все необхідне з єдиною метою, про яку я вам сказав" , – додав він.

Відповідаючи на запитання, чи будуть названі конкретні прізвища, Христодулідес порекомендував набратися терпіння.

"Я думаю, що будуть нові санкції або з боку США, або з боку Британії, або з боку ЄС. Повторюю, все, що потрібно зробити, буде зроблено. Це питання, з яким ми повинні закінчити" , – сказав Христодулідес.

Нагадаємо, Кіпр ввів санкції проти осіб, названих Сполученими Штатами і Британією за те, що вони нібито допомагали російським олігархам обходити санкції, накладені на Москву через війну в Україні.

Речник уряду Константінос Летимбіотіс заявив цього тижня, що Нікосія готова притягнути до відповідальності всіх кіпріотів, яких США та Британія звинувачують у тому, що вони допомагають олігархам обходити санкції, запроваджені через війну.