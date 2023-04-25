УЗ попередила про збої в роботі онлайн-сервісів: де придбати квитки
Сьогодні, 25 квітня, в роботі деяких онлайн-сервісів "Укрзалізниці" можуть спостерігатися збої, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить заява компанії.
"З технічних причин до кінця доби можуть спостерігатися збої в роботі деяких онлайн-сервісів залізниці", - повідомили в компанії.
За їх словами, збої можуть торкнутись насамперед:
- застосунку,
- чат-ботів;
- порталу відстеження спізнень.
Однак, придбати квиток можна на сайті "Укрзалізниці".
"Каси відчинено, рух поїздів - чітко за розкладом", - заявили в компанії.
Нагадаємо, з 28 квітня "Укрзалізниця" відкриває продаж квитків на регулярні рейси з міста Покровськ Донецької області.