ВАКС змінив меру Одеси Геннадію Труханову запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд 25 квітня обрав меру Одеси Геннадію Труханову запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30 866 000 грн, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомила пресслужба суду.

"Колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання прокурора САП про зміну запобіжного заходу міському голові Одеси. ВАКС застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30 866 000 гривень. Застава має бути внесена не пізніше 5 днів із дня її застосування" , — йдеться в повідомленні.

У разі внесення застави на Труханова покладаються наступні процесуальні обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до суду;

не відлучатися за межі території України без дозволу суду;

повідомляти суд про зміну свого місця проживання та роботи;

утримуватися від спілкування з особами, визначеними в ухвалі суду;

здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Зазначимо, мера Одеси Геннадія Труханова та ще 15 осіб підозрюються у створенні злочинної організації та зловживаннях на 689 млн грн.

У жовтні 2021 року генеральна прокурор Ірина Венедіктова підписала 5 підозр у рамках розслідування кримінальної справи, в якій фігурує Труханов. Йому та іншим фігурантам ставлять у провину махінації з міською землею.