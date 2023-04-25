ОВА: На Херсонщині цивільним заборонили користуватися плавзасобами
В Херсонській області заборонили вихід будь-яких цивільних плавзасобів на водні обʼєкти, повідомляє Українська правда.
Про це говорить повідомлення Херсонської ОВА.
"На Херсонщині заборонили вихід і перебування суден та інших плавзасобів на водних обʼєктах.
Таке рішення прийнято з метою забезпечення безпеки судноплавства та громадян на водних об’єктах, мінімізації ризиків диверсій і терористичних загроз у внутрішніх водах України.
Заборона поширюється на всі види плавзасобів – спортивні судна, рибацькі, розважальні тощо. Виняток – судна Сил оборони України та фахівців, котрі здійснюють охорону водних біоресурсів".
Такий наказ підписали начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та бригадний генерал, командувач оперативного угрупування військ "Херсон" Михайло Драпатий.
Заборона діятиме до скасування воєнного стану або окремого розпорядження.