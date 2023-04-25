ОВА: Окупанти ввечері вдарили по Марганцю та Нікополю, є постраждалі

Російські військові ввечері 25 квітня завдали ударів по Марганцю та Нікополю Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждали двоє людей та пошкоджені адмінбудівлі, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram.

"Сьогодні надвечiр ворог обстріляв Нікопольський район. Відкрив вогонь з важкої артилерії по Марганцю та Нікополю. У Марганці постраждали дві жінки – 64 і 77 років. Вони лікуватимуться амбулаторно".

За його словами, у місті пошкоджені дві адмінбудівлі. Руйнувань зазнали 8 приватних будинків, а також п'яти- та двоповерхівка. Знищені 2 господарські споруди, 12 – понівечені. Побиті газогін та лінії електропередач. Загорівся гараж. Рятувальники вогонь вже приборкали.

У Нікополі пошкоджені приватне підприємство, багатоквартирний будинок, магазин та автівки. Обстеження територій триває. Інформація уточнюється.