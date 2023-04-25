ЄК погодилась розширити заборону імпорту з України ще одним продуктом

Європейська комісія погодилася ввести заборону на імпорт соняшникової олії з України, однак транзит цього продукту буде дозволений, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус, повідомляє RMF FM.

Телус заявив, що Польща не відмовиться від односторонньої блокади українського імпорту, поки не будуть виконані польські умови.

"Ми не збираємося відмовлятися в цей момент від вчинених нами дій, якщо ми не отримаємо відповідних інструментів, які гарантуватимуть, що польський фермер буде в безпеці, коли мова йде про питання, що стосуються торгівлі, притоку товарів з України до Польщі, – заявив Телус в Люксембурзі після переговорів з Єврокомісією.

Раніше Єврокомісія погодилася ввести заборону на імпорт таких продуктів, як пшениця, кукурудза, насіння ріпаку та соняшнику.

"Ми все ще ведемо переговори про інші продукти" , – сказав польський міністр, додавши, що" на додаток до цих п'яти, ми хотіли б включити борошно, мед, цукор, м'які фрукти (заморожені), яйця, м'ясо (особливо птиці), молоко і молочні продукти, а також яблучний сік і яблучний концентрат".

Як зазначає радіостанція, Єврокомісія може погодитися розширити список сільськогосподарських товарів із забороною на імпорт, допомогти з експортом зерна або включити більше сільськогосподарських товарів у процедуру експертизи, але запропонована сума підтримки в 100 млн євро – не підлягає обговоренню.

Неофіційно відомо, що з цього фонду польські фермери отримають майже 40 мільйонів євро. З урахуванням можливості 200-відсоткової субсидії з державного бюджету, це дасть загалом 120 мільйонів євро.

Як повідомлялося, третій раунд переговорів віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса та комісара з питань сільського господарства Януша Войцеховського з міністрами сільського господарства п'яти країн, які борються з надмірним імпортом сільськогосподарської продукції з України, завершився невдачею.

Минулого тижня Європейська комісія запропонувала Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччині та Угорщині 100 мільйонів євро підтримки для зняття ними заборони на імпорт сільськогосподарської продукції з України.

Також ЄК погодилась до червня заборонити імпорт з України пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику. Але після цього міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини виступили з вимогою розширити список продуктів, які потрапляють під заборону. Розширення списку, як повідомляють ЗМІ, починає дратувати Єврокомісію.