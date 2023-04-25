Зеленський відреагував на затримання правозахисника Джеппарова в Криму

Зеленський відреагував на затримання правозахисника Джеппарова в Криму
Фото: Скріншот відео

Президент Володимир Зеленський назвав затримання в окупованому Криму правозахисника Абдурешіта Джеппарова черговим прикладом репресій проти корінного населення, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Зеленський у відеозверненні.

"Сьогодні окупанти увірвалися у будинок Абдурешіта Джеппарова – одного з представників кримськотатарського національного руху. Де він зараз і що з ним – невідомо. Це ще один приклад російських репресій проти корінного народу Криму, проти усіх наших людей".

Зеленський наголосив, що є тисячі прикладів таких російських репресій як в Криму, так і інших окупованих регіонах України.

Передісторія: 

  • 16 березня в окупованому Криму пройшов незаконний обшук в будинку ветерана кримськотатарського національного руху, правозахисника Абдурешіта Джеппарова.
  • 25 квітня стало відомо, що окупаційний суд Білогірська заарештував його на 15 діб.
  • Представництво президента в АРК засудило затримання Джеппарова.

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