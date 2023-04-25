Зеленський відреагував на затримання правозахисника Джеппарова в Криму
Президент Володимир Зеленський назвав затримання в окупованому Криму правозахисника Абдурешіта Джеппарова черговим прикладом репресій проти корінного населення, повідомляє Українська правда.
Про це заявив Зеленський у відеозверненні.
"Сьогодні окупанти увірвалися у будинок Абдурешіта Джеппарова – одного з представників кримськотатарського національного руху. Де він зараз і що з ним – невідомо. Це ще один приклад російських репресій проти корінного народу Криму, проти усіх наших людей".
Зеленський наголосив, що є тисячі прикладів таких російських репресій як в Криму, так і інших окупованих регіонах України.
Передісторія:
- 16 березня в окупованому Криму пройшов незаконний обшук в будинку ветерана кримськотатарського національного руху, правозахисника Абдурешіта Джеппарова.
- 25 квітня стало відомо, що окупаційний суд Білогірська заарештував його на 15 діб.
- Представництво президента в АРК засудило затримання Джеппарова.