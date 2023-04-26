"Росія в лапах муділ": У мережу "злили" нову розмову бізнесменів із РФ

У мережу "злили" нібито розмову російських мільярдера Романа Троценка і бізнесмена Миколи Матушевського. У розмові звучить фраза: "Росія, яку ми так щиро любимо, опинилася в лапах якихось мудил", повідомляє Українська правда.

"Система" (розслідувальний проєкт "Настоящего Времени" і "Радіо Свобода") отримала поштою посилання на викладений у відкритий доступ аудіозапис розмови, імовірно, мільярдера Романа Троценка. Його співрозмовника в листі вказано не було, але, судячи з розмови, ним може бути бізнесмен Микола Матушевський".

Видання нагадує, що Троценко – колишній президент "Об'єднаної суднобудівельної корпорації" і ексрадник президента "Роснефти" Ігоря Сєчіна, один із відносно близьких до Володимира Путіна бізнесменів. Матушевський – давній приятель Троценка і творець московського дизайн-заводу "Флакон" – публічно співчуває опозиції, наприклад публікував в інстаграмі відео з протестів у Москві 2021 року.

Після того як журналіст "Системи" зв'язався з Матушевським, той повідомив, що не знає, про що йдеться, і попросив посилання на запис. Через приблизно 40 хвилин (стільки ж триває сам запис – ред.) Матушевський сказав, що "цієї розмови не було". Він додав, що востаннє спілкувався з Троценком 2022 року і вже точно ніколи не обговорював політику.

"Я думаю, це фейк або чийсь безглуздий жарт із застосуванням ШІ [штучного інтелекту]" , – додав Матушевський.

На користь того, що запис може бути справжнім, свідчать одразу кілька фактів. По-перше, під час розмови Матушевський стверджує, що перебуває на Балі, що підтверджують фотографії з його інстаграма. По-друге, номер телефону, з якого, імовірно, дзвонив Роман (його "Системі" надало джерело – ред.), відповідає номеру Троценка, що є в розпорядженні редакції. По-третє, деталі в розмові сходяться з інформацією про бізнесменів. Так, Роман називає себе "Романом Вікторовичем" і говорить про те, що йому через десять років буде 62 роки. Крім цього, Микола неодноразово говорить про проєкти "Флакона", яким володів до 2021 року.

Утім, офіційно автентичності цього аудіозапису ніхто не підтвердив, і говорити про те, що голоси чоловіків належать саме Троценку і Матушевському, з відносною впевненістю можна було б тільки в результаті професійної аудіоекспертизи.

Діалог між, імовірно, Троценком і Матушевським стався на початку січня 2023 року. У першій частині бесіди двоє чоловіків – вони називають один одного Коля і Рома – обговорюють відпочинок на Балі.

Коля розповідає Ромі, що на острові багато інвесторів і можливостей.

"Мені останнім часом прям важко було в Росії, я розумів, що щось не те, нема чого там робити" , – скаржиться Коля, а людина, голос якої автори витоку приписують Троценку, погоджується.

Опісля Коля детально розповідає про свій новий проект – "Airbnb для бізнесу".

"Це правильно, не треба згадувати, що було в Росії. Цього вже немає і більше не буде" , – схвалює ідею Рома і зауважує, що в Індонезії "за десять років усе зросте вдесятеро, а в Росії – впаде вдвічі".

Потім приятелі довго обговорюють переїзд і дітей, інфраструктуру на Балі та особисті справи, але врешті-решт розмова переходить до обговорення війни та ситуації в Росії.

"На жаль, Росія, яку ми так щиро любимо, опинилася в лапах якихось мудил... Які сповідують… якісь дивні композиції… XIX століття. Це нічим хорошим не може закінчитися, це закінчиться пеклом… Люди будуть вбивати один одного на вулицях Москви" , – втомлено каже Рома, поки Коля з ним погоджується і намагається перевести бесіду на здорове харчування і вегетаріанство.

Але розмова швидко повертається до політики. Коля розповідає, що подивився нещодавно ролик із нарізкою новорічних привітань президентів, "починаючи з Єльцина [...] до останнього, коли цей придурок не на тлі ялинки, як завжди, а військових".

"Як може жити і розвиватися країна, де єдиною ідеологією є заробляння бабок і утримання влади однією групою людей?" – запитує співрозмовника Роман.

"Ніякої ж концепції "далі" немає. Вони помруть… у якийсь момент і не залишать за собою нічого. Це просто буде випалена пустеля" , – продовжує чоловік із голосом, який приписується Троценку.

Микола тільки зітхає, а Рома і далі нарікає - не до всіх росіян дійшло, що відбувається.

"Потім ця проста [фігня] дійде до всіх, до кожного. І з'ясується, що вже пізно. Люди не зможуть вивести гроші, не зможуть виїхати, їхні діти покликані на війну... [Жах], коротше" , – закінчує він думку.

Видання нагадує, що Троценко входить до числа найбагатших російських бізнесменів. У 2023 році Forbes оцінив його статки в $3,8 млрд. Матушевський відомий як творець низки творчих просторів, зокрема московського дизайн-заводу "Флакон". Ідею цього проєкту Матушевському запропонував Троценко, якого той називав "шкільним товаришем". У Троценка теж є культурний проєкт, що разом із дружиною Софією він розвиває московський арт-кластер "Винзавод". Але головний фокус Троценка все ж таки бізнес.

До початку повномасштабної війни з Україною Троценко регулярно брав участь у зустрічах Путіна з великим бізнесом. Але 24 лютого 2022 року, коли через кілька годин після нападу на Україну Путін зібрав бізнесменів у Кремлі, Троценка серед них не виявилося.

Згодом багато учасників тієї зустрічі потрапили під західні санкції. Мільярдер також не був помічений на останньому щорічному з'їзді Російського союзу промисловців і підприємців (РСПП) у березні 2023 року, де виступав Путін.

Раніше у РФ набрав розголосу оприлюднений запис розмови, на якій, ймовірно, музичний продюсер Йосип Пригожин і мільярдер Фархад Ахмедов критикують керівництво Росії, зокрема Володимира Путіна. Співрозмовники вживають багато нецензурних слів. Пригожин назвав запис "симбіозом" сказаних і згенерованих фраз.