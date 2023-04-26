У США презентували проект резолюції про перемогу України у війні

У Вашингтоні презентували двопартійний проект резолюції нижньої Палати представників США "Про позицію Палати представників щодо умов перемоги України". Про це повідомила посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова.

"Голова Гельсінської комісії США конгресмен Дж.Вілсон (Р), голова комісії С.Коен (Д), голова Конгресового Українського кокусу М.Каптур (Д) провели брифінг для преси за участю третього Президента України Віктора Ющенка" , - повідомила Маркарова.

Маркарова повідомила, що проект резолюції було урочисто представлено на Капітолійському пагорбі.

У документі наголошується, що Палата представників США:

підтверджує, що політика Сполучених Штатів полягає у тому, щоб Україна перемогла вторгнення (РФ – ред.) та відновила свої міжнародно визнані кордони 1991 року; вважає, що мир після Перемоги України має бути забезпечений шляхом інтеграції України до НАТО та інших євроатлантичних інституцій, що відповідає довгостроковій політиці Сполучених Штатів; заявляє, що Сполучені Штати повинні працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб гарантувати: