Британська розвідка розповіла про ситуацію у Бахмуті

Україна прагне зберегти контроль над своїм маршрутом постачання у Бахмуті Донецької області﻿. Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великої Британії, повідомляє Ділова столиця.

Згідно зі зведенням, у західних районах Бахмута на Донеччині тривають запеклі бойові дії на ближній дистанції.

Ключовою подією минулого тижня стали бої на околицях міста, зокрема, біля села Хромове. Там Україна намагається зберегти контроль над своїм маршрутом постачання – трасою 0506.

Інші варіанти постачання до Бахмута, ймовірно, ускладнені через багнюку на ґрунтових дорогах, сказано в огляді.

У той час як місто перебуває під обстрілами вже понад 11 місяців, українська оборона Бахмута тепер інтегрована як один з елементів набагато глибшої оборонної зони, яка включає місто Часів Яр, стверджують британські розвідники.

Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що ділянку фронту в районі Бахмута треба обов'язково тримати, щоб решта частин фронту "не посипалася".