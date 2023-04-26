ПАР відмовилася виходити із суду в Гаазі перед можливим приїздом Путіна

Південно-Африканська Республіка залишається учасником Міжнародного кримінального суду. Як сторона, яка підписала Римський статут, ПАР продовжуватиме послідовне застосування міжнародного права.﻿ Про це, з посиланням на заяву на сайті президента ПАР, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Це роз'яснення слідує за помилкою в коментарі, зробленому під час брифінгу для ЗМІ, проведеного правлячим Африканським національним конгресом (АНК) про статус Південної Африки щодо МКС. На жаль, президент помилково заявив аналогічну позицію сьогодні під час прес-конференції" , - йдеться у повідомленні.

Крім того, Південна Африка розглядає можливість внесення поправки до законодавства, яка зробить Римський статут внутрішнім, щоб він відображав усі статті Римського статуту. Це стосується положення статті 98 статуту, яке потребує відмови від імунітету для осіб, звинувачених МКС у третіх країнах, зазначається у заяві.

Раніше повідомлялося, що правляча партія ПАР Африканський національний конгрес ухвалила рішення про те, що країна має вийти з Римського статуту.

У березні Міжнародний карний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна. Це означає, що Преторія, де у серпні відбудеться саміт БРІКС (Бразилії, Росії, Індії, Китаю та ПАР), має заарештувати його після прибуття.