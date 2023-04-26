Цьогоріч кожна п’ята продана у світі автівка буде електричною – МЕА

Майже кожна п'ята автівка, продана у світі цього року, буде електромобілем – продажі електромобілів у світі вперше перевищили позначку в 10 мільйонів.﻿ Про це йдеться у річному прогнозі Міжнародного енергетичного агентства, повідомляє Економічна правда.

Таким чином, електромобілі становитимуть 18% світових продажів автомобілів порівняно з лише 4% світових продажів автомобілів у 2020 році.

Цього року прогнозується, що продажі зростуть до 14 млн автомобілів, причому йдеться у тому числі про гібридні моделі.

На Китай припадатиме майже дві третини всіх продажів електромобілів завдяки програмі субсидування. Європа і США, які також пропонують стимули, є другим і третім за величиною ринками для цих автомобілів.

Аби скорочувати викиди парникових газів, ЄС визначив за мету припинити майже всі продажі автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння до 2035 року, а США хочуть, щоб до кінця цього десятиліття половина продажів припадала на електромобілі.

Такі заходи спонукали великих автовиробників інвестувати в електромобілі або автівки, що працюють на водні. Йдеться, наприклад, про Ford, Stellantis, General Motors і Mercedes-Benz.

Водночас такі гравці як Tesla і китайські виробники, зокрема, BYD, посилюють конкуренцію в сегменті, знижують ціни і потенційно стимулюють попит.

Загалом торік у продажу було понад 500 моделей електромобілів, що понад як удвічі більше, ніж п'ять років тому.

МЕА також підвищило свої очікування щодо світових продажів електромобілів, прогнозуючи, що у 2030 році 35% світових продажів будуть електричними, порівняно з прогнозом лише 25% рік тому. Очікується, що до 2030 року 60% продажів у Китаї, США та Європі будуть повністю електричними.

Різке зростання продажів також стимулювало інвестиції у заводи з виробництва акумуляторів. Попит на батареї для електромобілів зріс минулого року на 65% до 550 гігават-годин.