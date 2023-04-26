Що читають українці під час війни - результати опитування
Найбільше у часи повномасштабної війни з Росієї українці читали художні книги. Про це йдеться у результатах соціологічного дослідження "Практики читання під час війни", яке провів Український інститут майбутнього (UIF), повідомляє Ділова столиця.
Так, в UIF перелічіли топ-5 тем/напрямів книг серед читачів до повномасштабного вторгнення:
- художня література (65%),
- професійна література (38%),
- медицина/здоров’я/краса (33%),
- психологічний напрямок (32%),
- історична /біографічна /мемуарна тематика загалом (30%).
Соціологи також зазначають, що ісля початку повномасштабного вторгнення вподобання українських читачів дещо змінилися та популярності набули нові теми/напрямки книг, а саме:
- Опис та аналіз військових подій, що відбувалися у світі – до 24 лютого 2022 року 18%, після – 42%.
- Публіцистична, аналіз поточних соціально-політичних подій – до 24 лютого 2022 року 25%, після – 32%.
- Історія України від давнини до сьогодні – до 24 лютого 2022 року 25%, після – 31%.
Крім того, повідомляється, що до 24 лютого 2022 року 30% респондентів з різною частотою відвідували бібліотеки, а після 24 лютого – 19%.
В Інституті також назвали топ-7 основних тем статей, які респонденти читають після початку повномасштабної війни:
- Описи і аналіз військових подій, що відбувалися у світі (52%),
- Публіцистика і аналіз поточних соціально-політичних подій (34%),
- Історія України від давнини до сьогодні включно (33%),
- Медицина, здоров’я, краса (27%),
- Психологічні статті (24%),
- Історичні, біографічні в цілому (23%),
- Художні, розважальні статті (включно з матеріалами про хобі, інтереси та статті для дітей) (20%).
Нагадаємо, за результатами дослідженя, 39% українців у перші весняні місяці з початку вторгнення Росії у лютому 2022 року зовсім не читали книжок, а 18% — не змінили своїх звичок читати.
Найчастіше українці читають твори Тараса Шевченка, Ліни Костенко, Сергія Жадана та Джорджа Орвелла.