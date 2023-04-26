Що читають українці під час війни - результати опитування

Найбільше у часи повномасштабної війни з Росієї українці читали художні книги﻿. Про це йдеться у результатах соціологічного дослідження "Практики читання під час війни", яке провів Український інститут майбутнього (UIF), повідомляє Ділова столиця.

Так, в UIF перелічіли топ-5 тем/напрямів книг серед читачів до повномасштабного вторгнення:

художня література (65%),

професійна література (38%),

медицина/здоров’я/краса (33%),

психологічний напрямок (32%),

історична /біографічна /мемуарна тематика загалом (30%).

Соціологи також зазначають, що ісля початку повномасштабного вторгнення вподобання українських читачів дещо змінилися та популярності набули нові теми/напрямки книг, а саме:

Опис та аналіз військових подій, що відбувалися у світі – до 24 лютого 2022 року 18%, після – 42%.

Публіцистична, аналіз поточних соціально-політичних подій – до 24 лютого 2022 року 25%, після – 32%.

Історія України від давнини до сьогодні – до 24 лютого 2022 року 25%, після – 31%.

Крім того, повідомляється, що до 24 лютого 2022 року 30% респондентів з різною частотою відвідували бібліотеки, а після 24 лютого – 19%.

В Інституті також назвали топ-7 основних тем статей, які респонденти читають після початку повномасштабної війни:

Описи і аналіз військових подій, що відбувалися у світі (52%),

Публіцистика і аналіз поточних соціально-політичних подій (34%),

Історія України від давнини до сьогодні включно (33%),

Медицина, здоров’я, краса (27%),

Психологічні статті (24%),

Історичні, біографічні в цілому (23%),

Художні, розважальні статті (включно з матеріалами про хобі, інтереси та статті для дітей) (20%).

Нагадаємо, за результатами дослідженя, 39% українців у перші весняні місяці з початку вторгнення Росії у лютому 2022 року зовсім не читали книжок, а 18% — не змінили своїх звичок читати.

Найчастіше українці читають твори Тараса Шевченка, Ліни Костенко, Сергія Жадана та Джорджа Орвелла.