Що читають українці під час війни - результати опитування

Що читають українці під час війни - результати опитування
Фото: Рixabay

Найбільше у часи повномасштабної війни з Росієї українці читали художні книги﻿. Про це йдеться у результатах соціологічного дослідження "Практики читання під час війни", яке провів Український інститут майбутнього (UIF), повідомляє Ділова столиця.

Так, в UIF перелічіли топ-5 тем/напрямів книг серед читачів до повномасштабного вторгнення:

  • художня література (65%),
  • професійна література (38%),
  • медицина/здоров’я/краса (33%),
  • психологічний напрямок (32%),
  • історична /біографічна /мемуарна тематика загалом (30%).

Соціологи також зазначають, що ісля початку повномасштабного вторгнення вподобання українських читачів дещо змінилися та популярності набули нові теми/напрямки книг, а саме:

  • Опис та аналіз військових подій, що відбувалися у світі – до 24 лютого 2022 року 18%, після – 42%.
  • Публіцистична, аналіз поточних соціально-політичних подій – до 24 лютого 2022 року 25%, після – 32%.
  • Історія України від давнини до сьогодні – до 24 лютого 2022 року 25%, після – 31%.

Крім того, повідомляється, що до 24 лютого 2022 року 30% респондентів з різною частотою відвідували бібліотеки, а після 24 лютого – 19%.

В Інституті також назвали топ-7 основних тем статей, які респонденти читають після початку повномасштабної війни:

  • Описи і аналіз військових подій, що відбувалися у світі (52%),
  • Публіцистика і аналіз поточних соціально-політичних подій (34%),
  • Історія України від давнини до сьогодні включно (33%),
  • Медицина, здоров’я, краса (27%),
  • Психологічні статті (24%),
  • Історичні, біографічні в цілому (23%),
  • Художні, розважальні статті (включно з матеріалами про хобі, інтереси та статті для дітей) (20%).

Нагадаємо, за результатами дослідженя, 39% українців у перші весняні місяці з початку вторгнення Росії у лютому 2022 року зовсім не читали книжок, а 18% — не змінили своїх звичок читати.

Найчастіше українці читають твори Тараса Шевченка, Ліни Костенко, Сергія Жадана та Джорджа Орвелла.

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