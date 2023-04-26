Зеленський провів переговори із Сі Цзіньпіном

Президент України Володимир Зеленський 26 квітня провів телефонні переговори із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Про це Зеленський повідомив у Twitter.

"У мене була довга та змістовна телефонна розмова з президентом Сі Цзіньпіном. Вважаю, що цей дзвінок, а також призначення посла України в Китаї дадуть потужний поштовх для розвитку наших двосторонніх відносин" , - прокоментував глава держави.

Спікер президента України повідомив, що Зеленський провів майже годинну телефонну розмову із головою КНР.

В ОП обіцяли опублікувати подробиці згодом.