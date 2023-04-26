Україна вступить до ЄС у найкоротші терміни, - президент Італії

Україна проводить реформи для того, щоб відповідати критеріям членства в Європейському Союзі. Вступ може відбутися найближчим часом. Про це заявив президент Італії Серджо Маттарелла на зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у Римі, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Італія висловлює тверду впевненість у тому, що Україна вступить до Європейського Союзу в найкоротші терміни" , - сказав він, наголосивши на прихильності уряду України шляху реформ, для дотримання параметрів вступу.

Маттарелла також запевнив у підтримці України "у всіх сферах і доти, доки це необхідно".

"Основною цінністю для всіх країн світу, які вірять у свободу народів та особистості. Ми всі хочемо миру, але це має бути справедливий світ, який поважає цілісність України" , - додав президент Італії.

На зустрічі також обговорювалися питання ядерної безпеки, реконструкції та мирних переговорів.

Нагадаємо, одним із прямих наслідків російського вторгнення стало рекордне зростання євроатлантичних настроїв українців, де фіксуються рекордні показники за всю історію країни. У лютому 2023 року 87% підтримують вступ України до Європейського Союзу , 86% - до НАТО.