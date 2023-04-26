Єрмак: Україна повернула ще 44 захисника з російського полону

Україна провела черговий обмін полоненими з Росією. Цього разу з російського полону повернулися на Батьківщину 44 захисників, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення глави Офісу президента Андрія Єрмака у Telegram.

"Черговий обмін полоненими. Нам вдалося повернути додому 44 наші людини" , - написав він.

Так, із російського полону звільнили - 36 рядових і сержантів та шість офіцерів.

"Це військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки. Люди захищали Маріуполь, "Азовсталь", Херсонщину, билися з ворогом на Сході" , - повідомив Єрмак.

Також із полону окупантів звільнили двох цивільних.

Серед звільнених є поранені, яких ворог катував у полоні. Також є двоє чоловіків, дружин яких раніше звільнили з полону.

"Наша команда, Координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими, продовжуємо виконувати задачу президента Володимира Зеленського, яка звучала чітко: "повернути додому всіх" , - повідомив голова Офісу президента.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна на Великдень провела черговий обмін полоненими. З російського полону вдалося визволити 130 захисників.

Крім того, за словами начальника ГУР Кирила Буданова, Україна веде переговори з Росією щодо обміну полоненими "всіх на всіх".