В Мурманській області Росії розбився військовий літак МіГ-31, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив російський новинний Telegram-канал Baza.

Очевидці зняли падіння літака. Він загорівся в повітрі і впав в озеро недалеко від селища Риж-Губа. Видання вказує, що обидва пілоти, які катапультувалися, зачепилися за гілки.

Ще один МіГ-31 долітався в Росії pic.twitter.com/KpXINwDQaQ — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 26, 2023

Що стало причиною авіакатастрофи - поки невідомо. Пізніше Міноборони РФ підтвердило падіння літака. Там заявили, що винищувач виконував плановий навчальний політ.

Передісторія: