В Мурманській області Росії розбився військовий літак МіГ-31
В Мурманській області Росії розбився військовий літак МіГ-31, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив російський новинний Telegram-канал Baza.
Очевидці зняли падіння літака. Він загорівся в повітрі і впав в озеро недалеко від селища Риж-Губа. Видання вказує, що обидва пілоти, які катапультувалися, зачепилися за гілки.
Що стало причиною авіакатастрофи - поки невідомо. Пізніше Міноборони РФ підтвердило падіння літака. Там заявили, що винищувач виконував плановий навчальний політ.
Передісторія:
- 2 грудня 2022 року винищувач МіГ-31 зазнав аварії в Приморському краї Російської Федерації під час навчального польоту.