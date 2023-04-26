Білий дім привітав переговори Зеленського з лідером Китаю

Білий дім привітав новину про те, що президент України Володимир Зеленський у середу провів переговори з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, але висловив застереження щодо того, чи може ця розмова призвести до "якогось значущого мирного руху або плану", повідомляє Європейська правда.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє CNN.

"Ми вітаємо новину про телефонну розмову між президентом Сі та президентом Зеленським. Ми вважаємо, що це добре. Ми вже давно говорили про те, що вважаємо важливим для президента Сі та офіційних осіб КНР почути українську точку зору на це незаконне та неспровоковане вторгнення Росії" , – заявив Кірбі.

"Чи призведе це до якогось значущого мирного руху, плану або пропозиції, я просто не думаю, що ми знаємо це прямо зараз" , – додав він.

Відповідаючи на запитання, чи може Китай допомогти в укладенні мирної угоди, Кірбі повторив, що це має бути на умовах Зеленського, заявивши, що угода не буде "стійкою або надійною, якщо українці і президент Зеленський особисто не підтримуватимуть її".

Кірбі сказав, що Білий дім не мав попередньої інформації про те, що дзвінок між Сі і Зеленським відбудеться, додавши, що "ми не обов'язково очікували цього".

Телефонна розмова Зеленського та Сі Цзіньпіна стала першою після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Після переговорів стало відомо, що Зеленський призначив звільненого у березні міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна послом України в Китаї.