Гуменюк: ЗСУ вже перейшли у контрнаступ, але просуваються невеликими кроками

Сили оборони України вже розпочали контрнаступальні дії, але просуваються невеликими кроками, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявила речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

"Він (контрнаступ — ред.) іде тихенько, невеликими, але впевненими кроками, для того щоб знищити потужності ворога" ,- сказала вона.

Мова йде про знищення пунктів з військовою технікою та склади із боєприпасами.

"Ми не схильні недооцінювати ворога. Ми знаємо специфіку формування цього угруповання, розуміємо його потужності та його потенціал. І працюємо методично над тим, щоб ці потужності та можливості були мінімізовані. Тобто в цьому і полягає той самий контрнаступ, якого всі очікують" , — пояснила вона.

Як повідомлялось, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що питання щодо контрнаступу українських військ "закрите та обмежене".