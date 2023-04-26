Сі Цзіньпін розповів Зеленському про своє бачення закінчення війни

Голова Китаю Сі Цзіньпін під час розмови із президентом Володимиром Зеленським розповів про своє бачення тих кроків, які слід зробити, щоб закінчити війну в України, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило Китайське урядове агентство Хіnhua.

"Сі пояснив свою пропозицію з чотирьох пунктів (щодо мирного врегулювання – ред.), чотирьох необхідних кроків, які міжнародне співтовариство має зробити разом, і трьох спостережень (щодо перебігу війни – ред.). Крім того, голова КНР додав, що Китай оприлюднив свою позицію щодо політичного врегулювання кризи в Україні".

"Китай направить спеціального представника китайського уряду у справах Євразії, який відвідає Україну та інші країни для проведення поглибленої комунікації з усіма сторонами щодо політичного врегулювання кризи.

Сі зазначив, що двосторонні відносини (України і Китаю – ред.) пройшли через 31 рік розвитку і досягли рівня стратегічного партнерства, що стимулювало відповідний розвиток і пожвавлення двох країн".

"Китай не створював українську кризу і не є стороною кризи, заявив Сі, додавши, що як постійний член Ради Безпеки ООН і відповідальна велика країна, Китай не буде сидіти склавши руки, не буде підливати масла у вогонь і тим більше не буде використовувати ситуацію в особистих цілях".

Сі також зазначив, що взаємна повага до суверенітету і територіальної цілісності є політичною основою двосторонніх відносин. Він ще раз наголосив, що в ядерному питанні всі відповідні сторони "повинні зберігати спокій і проявляти стриманість". Голова Китаю також повідомив, що продовжить направляти Україні гуманітарну допомогу.

У тексті державного мовника кілька разів зазначається, що Сі говорив про "кризу в Україні", яка, зокрема, має значний вплив на міжнародний ландшафт.

"У питанні української кризи Китай завжди стоїть на боці миру, і його основна позиція полягає в тому, щоб сприяти мирним переговорам, сказав він (Сі – ред.)".

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