Генштаб: ЗСУ за добу знищили понад 500 окупантів та 21 БПЛА

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у війні проти України вже втратила близько 188 920 військових, 7 178 бойових броньованих машин, 2 461 безпілотник і 3 694 танки.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.04.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 188 920 (+510) осіб ліквідовано,

танків - 3694 (+2) од.

бойових броньованих машин – 7 178 (+16) од.,

артилерійських систем – 2 887 (+10) од.,

РСЗВ – 542 (+3) од.,

засобів ППО – 293 (+1) од.,

літаків – 308 (+0) од.,

вертольотів – 294 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 461 (+21) од.,

крилаті ракети - 911 (+0),

кораблів/катерів - 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 805 (+13) од.,

спеціальної техніки – 352 (+0) од.

Дані уточнюються.