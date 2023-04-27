Генштаб: ЗСУ за добу знищили понад 500 окупантів та 21 БПЛА
За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у війні проти України вже втратила близько 188 920 військових, 7 178 бойових броньованих машин, 2 461 безпілотник і 3 694 танки.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 188 920 (+510) осіб ліквідовано,
- танків - 3694 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 7 178 (+16) од.,
- артилерійських систем – 2 887 (+10) од.,
- РСЗВ – 542 (+3) од.,
- засобів ППО – 293 (+1) од.,
- літаків – 308 (+0) од.,
- вертольотів – 294 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 461 (+21) од.,
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 805 (+13) од.,
- спеціальної техніки – 352 (+0) од.
Дані уточнюються.