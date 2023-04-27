Перевірять 20 банків. НБУ почав оцінку стійкості банківської системи
НБУ розпочав оцінку стійкості банків та банківської системи для визначення реального стану сектору. В умовах воєнного часу ця оцінка у 2023 році матиме низку особливостей, повідомив регулятор, повідомляє Новое время.
Оцінка стійкості здійснюватиметься станом на 1 квітня поточного року в три етапи:
— перший — включатиме оцінку якості активів та прийнятності забезпечення за кредитними операціями, а також перевірку оцінки вартості майна, отриманого банком у заставу, та розрахунок нормативів достатності капіталу;
— другий етап передбачає екстраполяцію результатів оцінки якості активів та прийнятності забезпечення на кредитні операції банку, що не потрапили у вибірку на першому етапі;
— третій — оцінку показників діяльності банку за базовим сценарієм та визначення необхідних рівнів нормативів достатності капіталу.
Технічне завдання та модель оцінки прогнозних показників діяльності банку НБУ оприлюднить окремо.
У 2023 році оцінку проходитимуть 20 банків. Це фінустанови, що є лідерами за сукупністю показників обсягу зважених на ризик-активів, депозитів та кредитів фізичних осіб. Загальний розмір чистих активів цих банків становить понад 90% активів банківської системи.
Банки, які проходитимуть оцінку у 2023 році:
— ПриватБанк;
— Ощадбанк;
— Райффайзен Банк;
— Сенс Банк;
— Універсал Банк;
— ПУМБ;
— Укрексімбанк;
— Укргазбанк;
— ОТП Банк;
— Укрсиббанк;
— Креді Агріколь Банк;
— Кредобанк;
— А-Банк;
— ТАСкомбанк;
— ПроКредит Банк;
— Південний;
— Банк Кредит Дніпро;
— Банк Восток;
— МТБ Банк;
— Правекс Банк.
Результати оцінки стійкості банків і банківської системи України, здійсненої у 2023 році, буде оприлюднено до 31 березня 2024 року.
Правила цьогорічної оцінки стійкості затверджені постановою правління Національного банку України № 56, яка набирає чинності з 27 квітня 2023 року.
"Проведення оцінки поточної ситуації в банківській системі та отримання інформації для визначення пріоритетів банківського нагляду передбачені Меморандумом із МВФ про економічну та фінансову політику від 24 березня 2023 року", — нагадав регулятор.