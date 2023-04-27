Перевірять 20 банків. НБУ почав оцінку стійкості банківської системи

НБУ розпочав оцінку стійкості банків та банківської системи для визначення реального стану сектору.﻿ В умовах воєнного часу ця оцінка у 2023 році матиме низку особливостей, повідомив регулятор, повідомляє Новое время.

Оцінка стійкості здійснюватиметься станом на 1 квітня поточного року в три етапи:

— перший — включатиме оцінку якості активів та прийнятності забезпечення за кредитними операціями, а також перевірку оцінки вартості майна, отриманого банком у заставу, та розрахунок нормативів достатності капіталу;

— другий етап передбачає екстраполяцію результатів оцінки якості активів та прийнятності забезпечення на кредитні операції банку, що не потрапили у вибірку на першому етапі;

— третій — оцінку показників діяльності банку за базовим сценарієм та визначення необхідних рівнів нормативів достатності капіталу.

Технічне завдання та модель оцінки прогнозних показників діяльності банку НБУ оприлюднить окремо.

У 2023 році оцінку проходитимуть 20 банків. Це фінустанови, що є лідерами за сукупністю показників обсягу зважених на ризик-активів, депозитів та кредитів фізичних осіб. Загальний розмір чистих активів цих банків становить понад 90% активів банківської системи.

Банки, які проходитимуть оцінку у 2023 році:

— ПриватБанк;

— Ощадбанк;

— Райффайзен Банк;

— Сенс Банк;

— Універсал Банк;

— ПУМБ;

— Укрексімбанк;

— Укргазбанк;

— ОТП Банк;

— Укрсиббанк;

— Креді Агріколь Банк;

— Кредобанк;

— А-Банк;

— ТАСкомбанк;

— ПроКредит Банк;

— Південний;

— Банк Кредит Дніпро;

— Банк Восток;

— МТБ Банк;

— Правекс Банк.

Результати оцінки стійкості банків і банківської системи України, здійсненої у 2023 році, буде оприлюднено до 31 березня 2024 року.

Правила цьогорічної оцінки стійкості затверджені постановою правління Національного банку України № 56, яка набирає чинності з 27 квітня 2023 року.