Розвідка Британії: Росіяни облаштували оборонні позиції на ЗАЕС

За даними розвідки Британії, російські окупаційні війська станом на березень облаштували оборонні позиції на декількох будівлях реакторів Запорізької АЕС.﻿ Про це йдеться у розвідувальному огляді міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 27 квітня, повідомляє Українська правда.

Наявні супутникові знімки свідчать, що до березня 2023 року російські війська облаштували позиції, укріплені мішками з піском, на дахах кількох із шести будівель реакторів ЗАЕС.

"Росія контролює ЗАСЄ із березня 2022 року, та це перші вказівки, що безпосередньо будівлі реакторів інтегрують в тактичне оборонне планування" , – зазначають аналітики.

Як припускають, це підтверджує тривогу серед російського командування перед очікуваним контрнаступом України.