Резніков: Очікування від контрнаступу "дещо перегріті"

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що очікування від українського контрнаступу "дещо перегріті", повідомляє Українська правда.

Міністра запитали, чи згоден він, що очікування у суспільстві від контрнаступу "дещо перегріті", і хто "гріє більше": українське суспільство, політикум чи Захід.

"Згоден (що очікування перегріті - ред.). І ті, і ті (гріють - ред.). Це точно перегріто, усі хочуть чергової перемоги. Раніше не вірили у перемогу. Раніше хотіли, щоби Україна вижила хоч якось мінімально, щоб хоч якась частина України збереглася. А коли ЗСУ показали успіхи, всі почали вірити у перемогу – після Зміїного, після Київщини, Чернігівщини та Сумщини, після Харківщини, Херсона. Хочуть наступної перемоги. Це нормально, це емоції – очікування на успіх" , - заявив міністр.

На питання, чи не бачить він шкоди в цьому, Резніков відповів, що не може це змінити.