Москві вистачить коштів ще на рік війни, — The Washinghton Post

В умовах посилення санкцій, Росія зможе фінансувати війну проти України ще принаймні рік﻿. Про це пише The Washington Post, посилаючись на секретні документи Пентагону, які нещодавно злили в мережу, повідомляє Ділова столиця.

У документах нібито йдеться, що розвідка США фіксує занепокоєння російських олігархів економічною ситуацією в країні, але й також поступову їх адаптацію до санкцій.

"Хоча деякі представники російської економічної еліти можуть бути не згодні з курсом країни щодо України, а санкції завдали шкоди їхньому бізнесу, вони навряд чи відмовляться від підтримки президента Росії Володимира Путіна" , – пише видання.

Зазначається, що покривати витрати, які постійно зростають, Кремль вирішив шляхом підвищення податків для великого бізнесу і витрачання запасів так званого "суверенного фонду добробуту". Водночас бізнес поступово адаптується до санкцій, вибудовуючи нові ланцюжки імпорту.

7 квітня повідомлялося, що секретні документи США у січні потрапили на Discord-сервери геймерів. Канали з секретними даними НАТО були створені для комп'ютерної гри Minecraft.

У четвер, 13 квітня, з'явилася інформація, що за зливом даних стоїть 21-річний нацгвардієць ВПС США Джек Тейшейра. Він був адміністратором у невеликому ігровому онлайн-чаті Thug Shaker Central, де були опубліковані документи Пентагону.

У той же день співробітники ФБР заарештували хлопця в Норт-Дайтоні, штат Массачусетс. Вони змогли вийти на його слід за допомогою інтер'єру кухні, які потрапили на фото документів.