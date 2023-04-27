Окупанти перерізають горло полоненим – перехоплення СБУ
Служба безпеки України отримала підтвердження, що окупанти по-звірячому вбивають українських військовополонених після допитів.
Зазначається, що нове перехоплення СБУ зроблено на східному фронті України.
Військовий у подробицях розповідає своїй знайомій, як перерізає людині горло. І уточнює, що у нього таких випадків вистачає, і робити це доводиться вночі.
"Люди, які військовополонені... їх нам немає сенсу тримати. Ну, тому що всю інформацію з них випитуємо. Далі немає сенсу тримати. Ось... їх треба утилізувати" , - йдеться у перехопленні.
Служба безпеки України зазначає, що вже встановила особу ката, його настановні дані, місце служби та коло спілкування.
Чоловік на аудіо - Сучко Євген Юрійович із Новгородської області РФ, 1995 року народження. Його мобілізували восени 2022 року, з того часу він зі своїм підрозділом перебуває на позиціях у Харківській області.
"СБУ працює, щоб цей Сучко та кожен військовий злочинець із РФ поніс заслужене покарання за свої звірства. Українська спецслужба розслідує понад 35 тисяч кримінальних проваджень за фактом порушення законів та звичаїв війни" , - йдеться у повідомленні СБУ.