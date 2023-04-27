Окупанти перерізають горло полоненим – перехоплення СБУ

Служба безпеки України отримала підтвердження, що окупанти по-звірячому вбивають українських військовополонених після допитів.

Зазначається, що нове перехоплення СБУ зроблено на східному фронті України.

Військовий у подробицях розповідає своїй знайомій, як перерізає людині горло. І уточнює, що у нього таких випадків вистачає, і робити це доводиться вночі.

"Люди, які військовополонені... їх нам немає сенсу тримати. Ну, тому що всю інформацію з них випитуємо. Далі немає сенсу тримати. Ось... їх треба утилізувати" , - йдеться у перехопленні.

Служба безпеки України зазначає, що вже встановила особу ката, його настановні дані, місце служби та коло спілкування.

Чоловік на аудіо - Сучко Євген Юрійович із Новгородської області РФ, 1995 року народження. Його мобілізували восени 2022 року, з того часу він зі своїм підрозділом перебуває на позиціях у Харківській області.