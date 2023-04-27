НБУ залишив облікову ставку на рівні 25%: що вплинуло на рішення

Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних з 28 квітня 2023 року. НБУ тримає ставку на цьому рівні із червня минулого року.﻿ Про це, з посиланням на заяву голови НБУ Андрія Пишного на брифінгу, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Зазначимо, облікова ставка - це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове чи короткострокове рефінансування. Посередньо ставка повинна визначати ціну кредитів на ринку.

Основним інструментом, за допомогою якого НБУ впливає рівень інфляції, є облікова (ключова) ставка. За даними НБУ, в Україні зміна облікової ставки НБУ найбільше впливає на рівень інфляції за 9-18 місяців.

Якщо прогнозована інфляція знаходиться вище за цільовий рівень, то для її зниження облікова (ключова) ставка підвищується для приведення інфляції до мети 5%. І навпаки: за більш низького прогнозованого показника інфляції порівняно з цільовим рівнем ключова ставка знижується.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення підвищити облікову ставку з 10% до 25% з 3 червня 2022 року.

Нагадаємо, споживчі ціни споживчі ціни в Україні в березні 2023 року, порівняно з березнем минулого року, зросли на 21,3%, що значно менше, ніж річна інфляція місяцем раніше (24,9%).