НБУ суттєво покращив прогноз росту ВВП України цьогоріч

Національний банк покращив прогноз﻿ відновлення економіки України цьогоріч з 0,3% до 2% з огляду на швидке відновлення енергосистеми.

"Економіка вже цього року повернеться до зростання, яке пришвидшиться в наступні роки на тлі закладеного у прогноз зниження безпекових ризиків" , - констатують в регуляторі.

З огляду на швидке відновлення енергетичної системи, а також м'яку фіскальну політику прогноз економічного зростання у 2023 році поліпшено з 0,3% до 2,0%.

Суттєвих дефіцитів електроенергії надалі не передбачається, за винятком локальних та ситуативних дефіцитів у другому півріччі. В той же час збільшення видатків бюджету на тлі значних обсягів міжнародної фінансової допомоги підтримає економічну активність та споживання.

"Зниження безпекових ризиків із наступного року, що припускається в базовому сценарії прогнозу НБУ, сприятиме прискоренню економічного зростання – до 4,3% у 2024 році та до 6,4% у 2025 році" , - додали в Нацбанку.

Деокупація територій і повноцінне відкриття чорноморських портів дадуть змогу поступово збільшити промислове виробництво та наростити врожаї.

Також очікується розширення внутрішнього попиту завдяки поверненню частини вимушених мігрантів.

У НБУ наголошують, що основним припущенням прогнозу, як і раніше, є збереження високих безпекових ризиків до початку 2024 року.