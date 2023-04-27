Резніков: Ми маємо вийти на кордони 1991 року, далі питання технологій

Україна має мету вийти на свої міжнародно визнані кордони 1991 року. Все інше вже буде питанням технологій, повідомляє РБК-Україна.

Про це в інтерв'ю сказав міністр оборони Олексій Резніков.

"Ми маємо вийти на межі 1991 року. Далі питання технологій" , - заявив Резніков.

За його словами, сам Кремль у підсумку нікуди не подінеться, але режим може змінитись.

"У них був момент просвітлення в країні кілька разів. У Радянському союзі була відлига, перебудова, за Єльцина країна розвивалася, будувалися демократичні інститути, вони ж реально боролися за свободу, демократію. Потім вони самі ж у себе її й поховали. Але вони мають це ядро всередині, вони здатні і можуть це зробити" , - каже Резніков.

Зазначимо, як зауважив міністр оборони Олексій Резніков, переговори України та Росії можливі, але не за нинішнього керівництва РФ.

Нагадаємо, як раніше заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов, завершенням війни в Україні стане повернення до кордонів 1991 року і це цілком досяжне завдання в цьому році.