Кулеба: надання Україні F-16 стримає Росію, а не спровокує її

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що настав час для західних союзників відкинути страхи щодо "провокування Росії" і надати Україні бойові літаки F-16, повідомляє Європейська правда.

Про це він написав у Twitter.

Міністр, зокрема, перерахував типи озброєнь, які, як спочатку казали на Заході, "спровокують Росію на ескалацію", якщо вони будуть поставлені в Україну: артилерія, РСЗВ, ППО, танки, ракети далекого радіусу дії.

Однак, за його словами, обіцяної ескалації так і не сталося.

"Винищувачі F-16 також не призведуть до неї. Надання Україні F-16 стримуватиме Росію, а не "провокуватиме" її. Час зробити цей крок" , – написав Кулеба.

Types of weapons that, we were told, would ‘provoke Russia to escalate’ if supplied to Ukraine but never did:ArtilleryMLRSAir DefenseTanksLong-range missilesF-16s will not either. Giving Ukraine F-16s will deter Russia rather than ‘provoke’ it. Time to take this step. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 27, 2023

Як повідомлялося, президент Литви Гітанас Науседа вважає, що союзники України мають надати всю необхідну військову допомогу, в тому числі щодо озброєння.

На питання про те, чи має він на увазі також постачання західних винищувачів Україні, Науседа відповів ствердно.