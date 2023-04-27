Столтенберг висловився про переговори Сі Цзіньпіна та Зеленського

Генсек НАТО Єнс Столтенберг привітав факт переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та главою КНР Сі Цзіньпіном, проте зазначив, що Китай все ще не засудив вторгнення Росії, повідомляє Ділова столиця.

Про це Столтенберг заявив на пресконференції в Люксембурз.

"Я вітаю телефонну розмову між президентом Зеленським і президентом Сі. Я вважаю також важливим, щоб Китай краще розумів українські перспективи. Це не змінює того факту, що Китай не зміг засудити незаконну війну Росії, незаконне вторгнення в Україну" , — сказав Столтенберг.

Нагадаємо, у середу, 26 квітня, Зеленський та Сі Цзіньпін провели першу телефонну розмову з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У ході переговорів Сі закликав Україну та Росію якнайшвидше припинити вогонь.

Крім того, Китай відправить спеціального представника Євразії до України та інших країн для поглибленого спілкування з усіма сторонами щодо політичного врегулювання війни, яку Росія розв'язала проти нашої країни.

Також стало відомо, що Зеленський призначив Павла Рябікіна новим послом України у Китаї.